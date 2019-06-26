Polisi askeri ve bankaları dolandıran adam eşi ve çocuklarını bırakıp bakın ne yaptı
Kurduğu süt çiftliği ile yüksek kar ortaklığı vaadini vererek üye yaptığı 250 kişi ve kredi çektiği özel bankaları toplam 10 milyon lira dolandıran adam, sevgilisi ile yurt dışına kaçtı.
5 yıl önce mandıra açan İbrahim B. bir süre sonra işleri daha da ilerletip, özel bir bankadan kredi çekip 50 dönümlük arazi üzerinde çiftlik kurdu. 200 ineğin bulunduğu çiftliği, 2016 yılında 'robot makine' olarak bilinen otomatik süt sağım makineleri ile donatan İbrahim B., kısa sürede verimin artmasını sağladı.
İbrahim B., ardından da Aydın ve Koçarlı ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından inek başına 7 bin lira veren polis, asker, çiftçi, esnaf gibi çeşitli mesleklerden kişileri ortak yapıp, süt parasından kar payı dağıtmaya başladı. Bu şekilde yaklaşık 250 kişiyi ortak yapan İbrahim B., iddiaya göre, 'hayali' ineklere de ortaklar kabul etti.
Azeri sevgilisi ile kayıp: 2018 yılı Mart ayına kadar ortaklara kar paylarını düzenli olarak ödedi. Ancak, daha sonra İbrahim B., ödemeleri aksatmaya başladı. Bunun üzerine bazı ortaklar ve kredi çektiği bankalar icra yoluyla alacaklarını tahsil etmeye başladı. Mayıs ayı sonuna kadar çiftlik ortakları ile irtibatı sürdüren İbrahim B., Azeri sevgilisi E.N. ile ortadan kayboldu.
Karabağ'a kaçmış olabilir: Geride eşi ve 3 çocuğu ile birlikte 3 milyon 600 bin TL'si kredi çektiği özel bankalara olmak üzere toplam 10 milyon lira borç bırakan İbrahim B., iddiaya göre Karabağ'a kaçtı. Mağdurlardan kuaför Hüsamettin Afacan (35), İbrahim B.'nin yurt dışına kaçtığını öğrenince yıkıldığını belirtti.