Polise hakaret ve küfür! Fenomen Semih Varol gözaltında!
TikTok canlı yayınında polis ekiplerine yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, Sanal Trafik Devriyesi ekiplerinin takibi sonucu tespit edilerek gözaltına alındı. Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı.
TikTok’ta yaptığı canlı yayında polisleri hedef alan ve sinkaflı ifadeler kullanan Semih Varol gözaltına alındı. Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.
SANAL TRAFİK DEVRİYESİ YAKALADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya platformlarında yürüttüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, Türk polisine yönelik küfürlü ifadelerin yer aldığı canlı yayın görüntüleri incelemeye alındı.
Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin Semih Varol olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Varol hakkında TCK 125/3-a kapsamında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilecek.