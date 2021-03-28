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'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu

'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu

Magazin gündemine sık sık yaptığı çıkışlarla gelen Demet Akalın'ın panik anları olay oldu.

'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu

Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla sık sık magazin gündeminde olay oluyordu. 48 yaşındaki sevilen popçu Demet Akalın Etiler'de objektiflere takıldı.

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'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı.

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'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu

Araçtan iner inmez panik halinde objektiflere yansıyan Akalın, "Polise haber verin" ifadelerini kullandı.

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'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu

Karşısında bir anda gazetecileri görünce rahat bir nefes aldı.

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