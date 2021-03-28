'Polise haber verin' deyip yardım istedi! Demet Akalın'ın panik anlar olay oldu
Magazin gündemine sık sık yaptığı çıkışlarla gelen Demet Akalın'ın panik anları olay oldu.
Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla sık sık magazin gündeminde olay oluyordu. 48 yaşındaki sevilen popçu Demet Akalın Etiler'de objektiflere takıldı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Araçtan iner inmez panik halinde objektiflere yansıyan Akalın, "Polise haber verin" ifadelerini kullandı.
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Karşısında bir anda gazetecileri görünce rahat bir nefes aldı.
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