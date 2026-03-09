Polisan Holding 2025'te 6,4 milyar lira konsolide gelir elde etti

Polisan Holding, 2025'te 6,4 milyar lira konsolide gelir ve 1,1 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Şirket, küresel ve yerel ekonomik koşullardaki zorluklara rağmen operasyonel verimliliğini ve bilanço disiplinini korumaya odaklanırken, 2025'te stratejik öncelikleri doğrultusunda yeniden yapılanma adımlarını hayata geçirdi.

Bu kapsamda boya grubu iştiraklerinin kısmi bölünme yoluyla ayrıştırılması tamamlandı. Operasyonel performansı uzun süredir baskı altında olan Polisan Hellas'ta faaliyetler durdurularak pay satış süreci başlatıldı ve söz konusu süreç ocak ayı itibarıyla tamamlandı.

Portföy yapısında gerçekleştirilen düzenlemelerin orta vadede finansal performansın daha sağlıklı bir zemine oturmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Finansal sonuçlar üzerinde, Polisan Hellas kredilerinin holdinge taşınmasına bağlı kur farkı giderleri, yatırım amaçlı gayrimenkullerde kaydedilen değer düşüklüğü ve VUK kapsamında enflasyon muhasebesinin yılın son çeyreğinde sona ermesine bağlı olarak kaydedilen ertelenmiş vergi giderleri etkili oldu.

Ayrıca öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaydedilen zarar net dönem sonucu üzerinde ilave baskı oluşturdu. Enflasyon ile döviz kuru arasındaki makasın açılması ve hem yurt içi hem Avrupa pazarlarında talep daralması, operasyonel karlılığı etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Söz konusu etkilerin önemli bir bölümü, yıl içerisinde gerçekleştirilen portföyün yeniden yapılanması ve muhasebesel düzenlemelerden kaynaklandı.

"2025, zorlu makroekonomik koşulların etkisini sürdürdüğü bir dönem oldu"

Polisan Hellas'taki payların tamamı Polar Teknoloji Yatırım AŞ aracılığıyla nihai alıcılar olan Ilvief S.A. ve Sunrise Hellas M.I.K.E.'ye devredilirken, işlemle Polisan Holding'in söz konusu şirketteki pay sahipliği sona erdi.

Polisan Hellas, Avrupa PET pazarında son yıllarda yaşanan talep daralması, yüksek enerji maliyetleri ve artan rekabet nedeniyle uzun süredir zayıf bir faaliyet performansı sergiledi.

Şirketin geçmiş yıllarda oluşan zararları ve yüksek borçluluk seviyesi dikkate alınarak, finansal borçların yönetilmesi ve teknik iflas riskinin ortadan kaldırılması amacıyla 2025 içerisinde Polisan Holding tarafından önemli tutarda sermaye artışı gerçekleştirildi ve söz konusu kaynak finansal borçların kapatılmasında kullanıldı.

Satış bedeli, geçmiş yatırım tutarlarından bağımsız olarak şirketin satış tarihindeki faaliyet durumu, finansal yapısı ve gelecekte yaratması beklenen ekonomik değer dikkate alınarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı, 2025'in, küresel ve yerel ölçekte zorlu makroekonomik koşulların etkisini sürdürdüğü bir dönem olduğunu belirtti.

Bu süreçte operasyonel verimliliklerini korumaya, mali disiplinlerini güçlendirmeye ve stratejik öncelikleri doğrultusunda portföylerini daha odaklı bir yapıya dönüştürmeye yönelik önemli adımlar attıklarını aktaran Yazıcı, "Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma kararlarının, önümüzdeki dönemde daha sade ve güçlü bir bilanço yapısı ile sürdürülebilir büyüme için sağlam bir zemin oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir:Enes Ege