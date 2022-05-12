Polis TikTok fenomeni olup uyuşturucu parasıyla lüks hayat süren 'Ay Çetesi'ni çökertti
Uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla uzun zamandır aranan Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Balıkesir Narkotik timlerinin 7 aylık çalışması sonrası yakalandı. 'Ay Grubu'nu operasyon için TikTok fenomeni olan polis yakalattı. İşte film gibi operasyonun ayrıntıları...
Ege Denizi'nde tekne ile gemiler aracılığıyla tonlarca uyuşturucunun Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ileri sürülen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Balıkesir Narkotik Timleri'nin 7 ay süren takibi sonucu İzmir Buca'da yakalandı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirmeye çalışan çeteyi yakalamak için narkotik dedektiflerinin TikTok fenomeni kılığına girdiği belirlendi. Epöz'ün sosyal medyada paylaştığı lüks yaşantısını izlemeye alan ekiplerin 7 aylık operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, 2019'da Ayvalık açıklarında batan Vedat Reis-47 adlı tekneden çıkan 2 tona yakın skunk maddesi ve 2020 yılında Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin omurga bölümünün dışına sonradan monte edilen tankta ele geçirilen 25 kilo kokainin Türkiye'ye getirilmesi olayını araştıran Balıkeir narkotik ekipleri, "Ay Grubu" olarak bilinen uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Mahsum Ay'ın peşine düştü.
Teknik ve fiziki takibe alındı
Hakkında; Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak', Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme', Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Mahsum Ay'ın hayalet gibi yaşadığını ve hiçbir yere çıkmadığını tespit eden Balıkesir Narkotikle Mücadele timleri, Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz üzerinde yoğunlaştı.
Arnavutluk'tan 2 ton skunk getireceklerdi
Mahsum Ay ve çetesinin 2 tonun üzerindeki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği ihbarını alan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.