Polis TikTok fenomeni olup uyuşturucu parasıyla lüks hayat süren 'Ay Çetesi'ni çökertti

Teknik ve fiziki takibe alındı

Hakkında; Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak', Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme', Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Mahsum Ay'ın hayalet gibi yaşadığını ve hiçbir yere çıkmadığını tespit eden Balıkesir Narkotikle Mücadele timleri, Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz üzerinde yoğunlaştı.