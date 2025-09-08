Polis merkezi saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 1 kişi İstanbul'da yakalandı

İzmir'de Polis karakoluna saldırı düzenleyen E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.Abone ol
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.