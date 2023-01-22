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Polis memuru meslektaşı olan eşini öldürdü! Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KIRŞEHİR'de bir polis, meslektaşı olan ve boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini 10 kurşunla öldürdükten sonra intihar etti. Dehşet anlarının saniye saniye görüntülendiği olayda şahsın yerde yatan eşinin başına ateş ettiği, ardından tabancayı kendi başına doğrultarak intihar ettiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabancasıyla Aslı Y.'ye kurşun yağdırdı ve daha sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Hüseyin E.Y.'nin eşi Aslı Y.'yi ağır yaraladıktan sonra bir süre telefonla konuştuğu ve ardından yerde hareketsiz yatan eşinin baş ucuna geçerek ateş ettiği görüldü. Eşi tarafından öldürülen Aslı Y.'nin Kırşehir’de Koruma Şube Biriminde polis olarak 4 ay önce göreve başladığı, Hüseyin E.Y.'nin ise özel harekat polisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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