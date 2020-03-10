Polis memuru İstanbul'dan Aydın'a geldi eski sevgilisine pusu kurdu
AYDIN'da polis memuru nişanlısı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (28) öldüren, annesi Güngör Çetinkaya'yı (58) ağır yaralayan polis memuru Suat Teke'nin cinayeti işlerken görevini kullandığı ortaya çıktı.
Kamuoyu polis memuru Suat Teke'nin cinayetini konuşuyor. Kendisinden ayrılan polis memuru sevgilisini öldürmek için İstanbul'dan Aydın'a pusu kurmaya giden meslektaşı Suat Teke, herkesi dehşeti düşürdü. Olay, 4 Mart günü saat 15.00 sıralarında, Ata Mahallesi 683'üncü Sokak'ta meydana geldi.
Otomobilin önünü kesti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Teke, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle ayrıldığı kız arkadaşı, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya yönetimindeki 03 HB 099 plakalı otomobilin önünü kesti. Teke, tabancasıyla Hatice Büşra Çetinkaya'nın otomobilini kurşun yağmuruna tuttu.
Eski sevgilisi öldü annesi yoğun bakımda
Silahtan çıkan kurşunlardan 8'i Çetinkaya'ya, 3'ü ise yanındaki annesi Güngör Çetinkaya'ya isabet etti. Hatice Büşra Çetinkaya, kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Anne Güngör Çetinkaya ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Olayın ardından meslektaşları tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen polis memuru Suat Teke, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya'nın evli ve 1 çocuk annesi olan ablası Sevcan Demir, acısının büyük olduğunu belirterek, gözyaşları içinde yaşadıklarını şöyle anlattı: