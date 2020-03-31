Polis memuru evde kalmayı reddedenleri kaskıyla korkuttu!

Şu anda 1,3 milyar nüfusa sahip olan ülke, virüsün yayılmasını sınırlamak için 21 günlük bir karantina yaşıyor. Bu nedenle, Chennai polis memuru Rajesh, yolculuklarının ortasında insanları evde kalmanın önemi konusunda eğitmek için alışılmadık bir yaklaşım benimsedi.