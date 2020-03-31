Polis memuru evde kalmayı reddedenleri kaskıyla korkuttu!
Hindistan'daki bu polis memuru, pandemi önleme faaliyetini yeni bir seviyeye taşıdı.
Hindistan'da Tamil Nadu'nun başkenti Chennai'nin sokaklarında devriye gezen bir memur olan Rajesh Babu, tıpkı koronavirüs gibi görünen bir kask taktığı için sosyal medyada viral hale geldi.
Şu anda 1,3 milyar nüfusa sahip olan ülke, virüsün yayılmasını sınırlamak için 21 günlük bir karantina yaşıyor. Bu nedenle, Chennai polis memuru Rajesh, yolculuklarının ortasında insanları evde kalmanın önemi konusunda eğitmek için alışılmadık bir yaklaşım benimsedi.
Polis, "Bunu taktığımda koronavirüs fikri insanların zihinlerine işliyor. Özellikle de çocuklar bunu gördükten sonra bir hayli güçlü bir tepki veriyor ve eve gitmek istiyor" dedi.
Sürücüleri bu şekilde durduran ve onları 'korkutmaya' çalışan polis, salgını yaymamak adına 21 gün boyunca evde kalınması yönünde uyarı yaptı.