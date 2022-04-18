Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakıldı! Ülke 3 gündür savaş alanına dündü

Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.