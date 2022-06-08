Polis, imam, hemşire, emekli maaşlarına 3600 Ek Gösterge ile 1200 lira, ikramiyelerine 44 bin lira zam...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı. İşte kalem kalem yeni maaş ve ikramiyeler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin memur ve emekli maaşlarında oluşacak farklı meslek meslek, kademe kademe tek tek açıkladı. Buna göre, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada, kapsam genişletilerek 5,3 Milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı. Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.
2008 sonrası göreve başlayanların sadece ikramiyesi artacak
Talep ve beklentilerin üzerine çıkan “Ek Gösterge Düzenlemesi” ile ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.
Düzenleme, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.
Tüm memurlara ilave 600 puan verilecek
Talep ve beklentilerin üzerine çıkan ek gösterge düzenlemesiyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.