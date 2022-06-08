Polis, imam, hemşire, emekli maaşlarına 3600 Ek Gösterge ile 1200 lira, ikramiyelerine 44 bin lira zam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin memur ve emekli maaşlarında oluşacak farklı meslek meslek, kademe kademe tek tek açıkladı. Buna göre, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.