Polis durdurdu gerçek ortaya çıktı! Şu hale bakın koronayı böyle mi yeneceğiz?
Uzmanlar korona tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattıkça birçok kişi duymazdan gelmeye devam ediyor. Son örnek Esenyurt'tan... Polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 kişi yerine yerine tam 35 kişi çıktı. Böyle giderse korona yeniden hortlayacak!
Yeni tip Korona virüs salgınını önleme amacıyla sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlatılırken İstanbul Emniyeti’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.
13
Esenyurt’ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu.Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.
23
Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı.
33