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Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Anadolu Ajansı
Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

KİLİS'ten son gelen korkunç! Bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaçan polisin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

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Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
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