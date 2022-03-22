Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.