Polis dehşeti! Silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
KİLİS'ten son gelen korkunç! Bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaçan polisin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.
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Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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