Polis çöpçü oldu bastı! Kocasına 1500 liraya kadın ayarlamış

Polis çöpçü ve pazarcı kılığına girmiş

Otoyolda çöpçü kılığına giren polislerin, yol kenarında bekleyen ve ateş yakarak ısınmaya çalışan kadınlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca masaj salonu karşısında bekleyen diğer ekiplerin de pazarcı gibi davrandığı ve masaj salonuna girip çıkanları incelediği öğrenildi. Fuhuş yapmak için bir restorana gelen kadınların, müşteri gibi restorana giden kadın ve erkek polisler tarafından adım adım izlendiği öğrenildi. Operasyonun başlatılmasıyla 8'i kadın 23 kişi gözaltına alındı.