Polis canlı yayında evi bastı! Müge Anlı'nın aradığı kayıp Yazgül Samsun'da ortaya çıktı
İSTANBUL'da 36 gün önce kaybolmasıyla bulunması için ailesinin Müge Anlı programına katıldığı 8'inci sınıf öğrencisi Yazgül İnan bulundu. Genç kız, emniyete götürüldüğü sırada ailesine tehditler savurdu.
36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kızlarının sosyal medyada tanıştığı 21 yaşındaki Faruk isimli gencin Samsun'daki evinde olduğunu iddia ediyordu.
Ailenin iddiaları doğru çıktı. Müge Anlı, kayıp Yazgül İnan'a Samsun'da Faruk'un evinde ulaşırken polisin baskın gerçekleştirdiği ev canlı olarak stüdyoya yansıtıldı. Bu sırada aile, günler sonra çocuklarını görmenin mutluluğunu yaşadı.
Kayıp kız Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.
15 yaşındaki Yazgül, Evden alındığı sırada bayılırken annesi de stüdyoda aynı durumu yaşadı.