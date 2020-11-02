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Polis baskın düzenledi! 250 milyon TL'lik yalıda Cadılar Bayramı partisi

Önceki gün Bebek'te Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, Cadılar Bayramı partisi düzenledi. 250 milyon TL değerindeki yalıda düzenlenen partiye polis baskın düzenledi.

İzmir'de yürekleri yakan depreme rağmen İstanbul'da bir takım kişiler eğlencelerinden geri kalmadı. Cadılar Bayramı (Halloween) partileri, bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam etti. 

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Bu partilerden bir yenisini Feryal ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'te bulunan anne ve babasına ait olan 250 milyon TL'lik yalısında verdi.

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Pandemi kurallarına uyulmayan geceyi polis ekipleri bastı.

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Partide yaklaşık 270 kişinin olduğu öğrenildi. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizledi.

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