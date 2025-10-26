BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35

Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı

|
Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı

Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" yorumu Ekin Türkmen'i çok sinirlendirdi.

Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı - Resim: 1

'Sahtekarlar' dizisinde 'Asya' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri...

17
Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı - Resim: 2

Dizide fakir bir mahalle kızını oynayan Altınbilek'in rolü, Berna Laçin tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

27
Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı - Resim: 3

Laçin, sosyal medyada "En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikridir acaba?" diye yazmıştı. 

37
Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı - Resim: 4

Berna Laçin'in bu sözlerine ilk yanıt, oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den gelmişti. Deniz, doğrudan isim vermeden Laçin'e gönderme yapmıştı. 

47