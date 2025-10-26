Polemik büyüyor! Berna Laçin fitili ateşledi iki isimden de art arda eleştiri yağdı
|
Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" yorumu Ekin Türkmen'i çok sinirlendirdi.
'Sahtekarlar' dizisinde 'Asya' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri...
Dizide fakir bir mahalle kızını oynayan Altınbilek'in rolü, Berna Laçin tarafından sert bir dille eleştirilmişti.
Laçin, sosyal medyada "En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikridir acaba?" diye yazmıştı.
Berna Laçin'in bu sözlerine ilk yanıt, oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den gelmişti. Deniz, doğrudan isim vermeden Laçin'e gönderme yapmıştı.
