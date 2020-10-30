Polat Alemdar yalan çıktı EDHO dizisine Savaşçı'dan bomba transfer
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Necati Şaşmaz'ın geleceği iddiası olay oldu. Savaşçı dizisinden yıldız bir ismin transferi gerçekleşti.
Seneler önce televizyon ekranlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin baş karakterinin EDHO dizisine geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna girdiği konuşulmaya başlandı.
Kurtlar Vadisi dizisi işlediği konular ve oyuncularıyla uzun süre Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Dizide Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyordu.
İkilinin yeniden bir araya geleceği söylentileri de heyecan yaratmıştı ki bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.
İddiaya göre,Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacaktı. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacaktı. Bu iddia doğrulanmasa da diziye Savaşçı'dan bir transfer gerçekleşti.