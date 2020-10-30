Polat Alemdar yalan çıktı EDHO dizisine Savaşçı'dan bomba transfer

İddiaya göre,Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacaktı. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacaktı. Bu iddia doğrulanmasa da diziye Savaşçı'dan bir transfer gerçekleşti.