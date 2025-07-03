Podyumların vazgeçilmeziydi! Hayatı alt üst oldu şimdi çöplükte yaşıyor
Bir döneme podyum performansları ile damga vurmuştu. Şöhret, para, hayranlar… Kariyerinin zirvesindeydi ama hayatı bir günde değişti. Şimdi artık tüm varlığı, bir alışveriş arabasının içinde. Peki, başarılı bir aktörle evli, popüler bir Hollywood yıldızından, yiyecek bir şeyler bulmak için insanların çöplerini karıştırmak zorunda kalan bir münzeviye nasıl dönüştü? Loni'nin hayatı, dizi oyuncusu Jeremy ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından değişti.
Bir zamanlar herkesin sevgilisiydi. Her şeye sahipken bir anda hayatı alt üst oldu. Şimdi o, geçmişin gölgeleriyle birlikte sokaklarda yaşıyor, çöpten besleniyor, bulduğu yerde yatıyor. 42 yaşındaki mankenin son hali içler acısı...
KARİYERİNDE ZİRVEYİ GÖRDÜ
2000’li yıllarda oyunculuk ve modellikte hızla yükselen Loni Willison, “Expose” dizisindeki rolüyle dikkat çekmiş, Glam Fit ve Flavor gibi fitness dergilerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sektörde parlayan bu yıldız, o dönem kariyerinin zirvesindeydi.
HOLLYWOOD RÜYASI KABUS OLDU
2012 yılında Baywatch dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile evlenen Willison, dışarıdan bakıldığında hem kariyer hem aşk hayatında istikrarı yakalamış gibiydi. Ancak gerçek çok farklıydı… Evlilikleri kısa sürede aile içi şiddet iddialarıyla gündeme geldi. 2014’te boşanmayla sonuçlanan bu fırtınalı ilişki, Loni’nin hayatındaki en sert kırılma noktası oldu.
BOŞANMA SONRASI PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Boşanmanın ardından Willison, psikolojik sorunlarla baş etmeye çalışırken, madde bağımlılığı ile de mücadele etmeye başladı. Metamfetamin kullanımı ve akıl sağlığı problemleri, onu hızla toplumdan kopardı. 2016’da çalıştığı estetik kliniğinden işten çıkarılmasıyla birlikte, kontrol tamamen kayboldu.