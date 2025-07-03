Podyumların vazgeçilmeziydi! Hayatı alt üst oldu şimdi çöplükte yaşıyor

HOLLYWOOD RÜYASI KABUS OLDU

2012 yılında Baywatch dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile evlenen Willison, dışarıdan bakıldığında hem kariyer hem aşk hayatında istikrarı yakalamış gibiydi. Ancak gerçek çok farklıydı… Evlilikleri kısa sürede aile içi şiddet iddialarıyla gündeme geldi. 2014’te boşanmayla sonuçlanan bu fırtınalı ilişki, Loni’nin hayatındaki en sert kırılma noktası oldu.