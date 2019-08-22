Podyumda kalçasını açan Hatice'den rapçilere olay sözler! 'Fuhşiyata iten...'
Podyumda kalçasını açmasıyla olay olan şarkıcı Hatice, o olayı eleştirenlere gönderme yaparak rap müzik dünyasını ve rap yapanları topa tuttu.
Geçtiğimiz aylarda bir defilede transparan kıyafeti sergilerken kalçasını açarak herkesi şoke eden şarkıcı Hatice, rap müzik yapanları ve rap müzik dünyasını topa tuttu. Hatice son dönemde oldukça popüler olan Ceza, Norm Ender, Killa Hakan, Ben Fero ve Reynmen gibi isimler hakkında açtı ağzını yumdu gözünü, skandal sözler söyledi.
Defilede kalçasını açtığı için eleştiri alan şarkıcı Hatice, o olaya da gönderme yaparak şu sözlerle rap yapanlara ateş püskürdü:
''RAP adı altında çekilen klipler ve saçma sapan sözlerle gençleri küfüre, alkole, uyuşturucuya sokak mafyacılığına özendiren kısaca fuhşiyata iten, tehdit eden, bu anlamsız müziğe ve bu müzik anlayışına destek veren herkese sesleniyorum! Hani burası Türkiye idi! İki açık fotoğrafa laf söyleyenler!! Geleceğimiz olan gençlerin bu vaziyetleri canınızı yakmayacak mı?''
Podyumda kalçasını açması: Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu. Hatice, konuyla ilgili ise şunları söylemişti: