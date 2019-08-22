Podyumda kalçasını açan Hatice'den rapçilere olay sözler! 'Fuhşiyata iten...'

''RAP adı altında çekilen klipler ve saçma sapan sözlerle gençleri küfüre, alkole, uyuşturucuya sokak mafyacılığına özendiren kısaca fuhşiyata iten, tehdit eden, bu anlamsız müziğe ve bu müzik anlayışına destek veren herkese sesleniyorum! Hani burası Türkiye idi! İki açık fotoğrafa laf söyleyenler!! Geleceğimiz olan gençlerin bu vaziyetleri canınızı yakmayacak mı?''