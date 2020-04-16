Plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasının testi negatife döndü

Ayrıca 13 Nisan'da yaptığımız Kovid-19 testi negatife döndü. Hastamızdaki seyir, çok ağır bir tabloydu, en ağır hasta grubumuzdandı. Tüm ilaçları antiviral, hidroksiklorokin dahil en üst doz ve sürede bu hastamız kullanmıştı. Yoğun bakımdaki oksijen desteği gerekse iyi bakım tümüyle yapılmıştı, bunların hepsinin faydası oldu.