PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Sony'nin dünyanın pek çok noktasında normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürümü satışa sunmuş, bu sürüm ülkemizde satışa çıkmamıştı. Şirket sonunda PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.