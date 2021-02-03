PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Üretici firma Sony, PlayStation 5'in (PS5) disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunuldu.
Sony'nin dünyanın pek çok noktasında normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürümü satışa sunmuş, bu sürüm ülkemizde satışa çıkmamıştı. Şirket sonunda PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak. Aynı açıklamaya göre, PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı 5 bin 999 TL olacak.
Sony, PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatını ABD için 399 dolar, Avrupa Birliği ülkeler için 399 euro olarak belirlemişti. Sony geçtiğimiz dönemde platformda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...