Playboy yıldızı Francia James polisin başını yaktı
3 mankenin iç çamaşırlarıyla kelepçeli bir halde polis merkezine götürüldüğü videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Amerika'da yaşayan Playboy yıldızı Francia James ve 2 arkadaşı Julianne Kissinger ve Maddy Belle yer aldığı video ülkede gündem oldu.
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Benzer videoları sürekli olarak sosyal medya hesabından yayınlanan genç yıldız, bu kez kendisine eşlik etmesi için bir polisten yardım aldı.
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Mizansen olarak, 'kötü kız' oldukları için polis memuru tarafından gözaltına alınan Francia James ve iki arkadaşı Miami Beach polis merkezine götürülüyor.
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O sırada elleri arkadan kelepçelenmiş gibi görünen kızlar, daha sonra polisten özür diliyor ve 'iyi kız' olacaklarına söz veriyor.
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