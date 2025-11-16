Play-off turunu garantileyen A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Maçın ardından oluşan puan durumu ile birlikte Türkiye en kötü ihtimalle grubu 2.sırada bitirirken, zor da olsa 1.sıra içinde İspanya’ya karşı farklı galip gelmek isteyecek. Milli takımımızın 2.olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar…