Play-off turunu garantileyen A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu
A Milli futbol Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunun 5.maçında Bulgaristan karşısında 2-0 galip gelerek play-off biletini kaptı. Peki play-off turunda eşleşebileceğimiz muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte yanıtı…
Millilerimiz Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile evinde karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Türkiye adını play-off turuna yazdırdı.
Maçın ardından oluşan puan durumu ile birlikte Türkiye en kötü ihtimalle grubu 2.sırada bitirirken, zor da olsa 1.sıra içinde İspanya’ya karşı farklı galip gelmek isteyecek. Milli takımımızın 2.olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar…
A Milli Takımımız Bulgaristan galibiyetiyle birlikte %99,6 ihtimalle ilk torbadan kuralara katılacak. Peki muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte yanıtı…
Türkiye grupta ikinci olursa play-off etabına %99,6 ihtimalle ilk torbadan katılacak. Bu durumda bizim çocukların ilk maçtaki rakibi aşağıdaki 7 takımdan biri olacak. Bugün oynanan maçların ardından Almanya ile ilk maçta eşleşme ihtimalimiz kalmadı.