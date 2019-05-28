Platonik aşık cezaevinden çıktı genç kızın mesajı olay oldu

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a karşılıksız aşk beslemeye başladı. Cep telefonundan, 'Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın' şeklinde mesajlar gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı.