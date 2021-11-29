Platonik aşığı ünlü yazar Ece Ergönenç'in kabusu oldu! Samuray kılıçlı katil gibi: Ben 'Adem'im sen 'Havva'sın..
Ünlü yazar Ece Ergönenç'in hayatı, kendisine platonik aşk duyan Hamza Ş. yüzünden adeta kâbusa döndü. Yardım çağrısında bulunan Ergönenç, Ataşehir'de Başak Cengiz'i katleden sapık katile benzettiği Hamza Ş. için "Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var" dedi.
Yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.
Şikayet edince dosyadan ev adresini öğrendi
İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı.
Korkudan sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Ergönenç, yaşadıklarını şöyle anlattı: "5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var."
O 'Adem'miş ben de 'Havva'ymışım!
"Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor. Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor."