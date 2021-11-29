Platonik aşığı ünlü yazar Ece Ergönenç'in kabusu oldu! Samuray kılıçlı katil gibi: Ben 'Adem'im sen 'Havva'sın..

O 'Adem'miş ben de 'Havva'ymışım!

"Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor. Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor."