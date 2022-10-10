Platform Turizm kimin sahibi Adem Altunsoy kimdir? İBB uyuşturucu olan araç onların dedi

ADANA'da uyuşturucuyla yakalanan İBB logolu araç gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracın Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne ait olduğunu duyurdu. Şirketin sahibi olan Adem Altunsoy Halk TV'ye konuştu. Albayrak ailesinin damadı olan Adem Altunsoy basında yer alan haberlerin yalan olduğunu belirterek hukuki süreci başlatacağını söyledi.

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ADANA'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesi ve aracın üzerinde İBB logosunun bulunması gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil işlemlerinde kullandığı araçla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araçla ilgili açıklama yaptı. "İBB'nin cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunulduğu" belirtilen açıklamada, aracın şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihaleyi alan şirketi ait olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre de İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştı, haliyle araçta çalışanlarda onlarındı.

İBB açıklamasında şöyle denildi:

"Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir."

Platform Turizm'in sahibi Adem Altunsoy konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının ardından gözler aracın sahibi denilen şirkete döndü. Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nin sahibi Adem Altunsoy, Halk TV'ye iddialarla ilgili açıklama yaptı. Adem Altunsoy basında yer alan haberlerin yalan olduğunu belirterek hukuki süreci başlatacaklarını belirtti.

Adem Altunsoy kimdir?

Platform Turizm Türkiye'nin en büyük taşımacılık şirketlerinden biri. Sahibi Adem Altunsoy, Albayraklar Holding'in Yönetim kurulu başkanı Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadıdır. 2002 yılında kurulan Platform A.Ş'nin sahibi olan Adem Altunsoy, personel, öğrenci taşıma ile birlikte iş makinası hizmeti de veriyor. Şirkette 850 çalışan bulunuyor.

Platform Turizm'in sitesinde yer alan bilgilere göre Halk Ekmek, İETT dahil pek çok alanda İBB'ye araç kiralama hizmeti bulunuyor.

Yeni Şafak paylaşımı sildi

İBB'nin cenaze aracıyla ilgili açıklamasının ardından, Yeni Şafak sosyal medyadaki paylaşımı sildi.