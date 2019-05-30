Plastik mermi elektrikli şok cihazları.... Dövüp Meriç Nehri'ne attılar!

Türkiye-Yunanistan sınır hattında Meriç Nehri civarında hudut kartalları tarafından yakalanan göçmenler, hemen sağlık kontrolünden geçirildi ve tedavi altına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden yaralı göçmenlerin tedavisi burada da devam etti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan göçmenler, "Bizlere konuşma fırsatı bile vermeden vurmaya başladılar, plastik mermi ile sıktılar, şok tabancası kullandılar. Ters kelepçe ile bağladılar. Tüm kıyafetlerimizi aldılar. Yanımızdaki eşyaları aldılar" dedi.