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PKK’ya ağır darbe! 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede  gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu.

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İçişleri Bakanlığı: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede  gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu.

Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak’a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu.

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