PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklamada, terörle mücadele konusundaki önemli gelişmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin, ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirildi!

Sofi Nurettin adlı teröristin, Mehmetçik'e karşı pek çok saldırının da sorumlusu olduğunu belirten Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sufi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir" dedi.