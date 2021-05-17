BIST 1.454
DOLAR 8,32
EURO 10,12
ALTIN 499,27
HABER /  GÜNCEL

PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklamada, terörle mücadele konusundaki önemli gelişmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin, ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirildi!
Sofi Nurettin adlı teröristin, Mehmetçik'e karşı pek çok saldırının da sorumlusu olduğunu belirten Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sufi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı
Rusya'dan Twitter'ı yasaklamama kararı
Bursa'da aranan kişi gölete devrilmiş cipte ölü bulundu
Mansur Yavaş iki yılda Ankara’ya hangi hizmeti yaptı?
Medyada Netflix'e rakip olacak dev birleşme
Bursa'da yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyaran kişi öldürüldü
BM Genel Kurulu, Filistin gündemiyle toplanacak
İzmir'de kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edildi
Günde kaç adım atmak gerekli? Harvard Üniversitesi yanıtladı
Yorumlar 12 yorum