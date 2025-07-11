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PKK silah bırakıyor Süleymaniye'de tarihi anlar

PKK silah bırakıyor Süleymaniye'de tarihi anlar

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştiriliyor. Bir grup terör örgütü PKK mensubu silah bırakacak.

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Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Suleymaniye kentinde atılıyor.

Bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasına ilişkin ilk törenine saatler kaldı.

MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Grup daha sonra, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, gazeteciler ve yazarlar da kafilede yer aldı.

PKK silah bırakıyor Süleymaniye'de tarihi anlar - Resim: 0

Silah bırakma sürecini takip eden gazeteciler Irak yolunda poz verdi. 200'de fazla basın mensubu tarihi olayı görüntülemek için Süleymaniye'de bulunuyor.

PKK silah bırakıyor Süleymaniye'de tarihi anlar - Resim: 1

Süleymaniye'nin Dukan bölgesinde sembolik töreni izlemeye gidenlerin bekleyişi.

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