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PKK saldırısıyla 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 yakınını kaybetti Şehmuz Göngör acılı günü anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK saldırısıyla 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 yakınını kaybetti Şehmuz Göngör acılı günü anlattı

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 37 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

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​​​​​Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine akrabaları ile Türk bayrağı astı.

Köy meydanında kurulan çadırda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Güngör, olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapacaklarını aktararak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Her yıl katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asarak teröre olan tepkilerini göstereceklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Bu Türk bayrağı altında yaşayanlar her zaman burada olacaklar. Her yıl onları burada lanetleyeceğiz. Biz yaşadıkça buraya geleceğiz. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler."

Fatma Güngör de toplanma amaçlarının hayatını kaybedenleri anmak ve teröre olan tepkilerini göstermek olduğunu anlatarak, "Amacımız, hainlere karşı bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir. Bizim için Gazze'de, Doğu Türkistan'da masumları katledenler ile ülkemizde masumları katledenler arasında bir fark yoktur." dedi.

Beşire Güngör ise saldırı sırasında 13 yaşında olduğunu, saldırının ardından yetim kalan tüm çocukları sahiplendiğini ve hepsini büyüttüğünü söyledi.

"Devletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Bunu yapanları da lanetliyoruz." diyen Güngör, annesiyle değirmene gittikleri için saldırı akşamı sağ kaldığını anımsattı.

Terör saldırısında annesi, babası ve yeğenlerini kaybeden Hanım Güngör de her yıl katliamı anmak için köye geldiklerini ifade etti.

Anma programına Kumçatı Belde Belediye Başkanı Cemal Demir, Kumçatı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Önal ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

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