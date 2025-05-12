PKK ne zaman kuruldu? Abdullah Öcalan'ın eşi kimdir Kesire Öcalan'a ne oldu

Bugün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan eden PKK 27 Kasım 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruldu. Örgütü kuran kişi yıllarca Türkiye'nin başına terör belasını saran Abdullah Öcalan'dı... Öcalan yıllarca kan döktükten sonra kaçtığı Kenya'da 15 Şubat 1999 tarihinde yakalandı ve uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Türkiye'nin 47 yıllık PKK terör belasının sonlanması yolunda kritik bir eşik geçildi. Terör örgütü PKK 12 mayıs 2025 tarihinde yaptığı duyuru ile kendini feshetti. PKK Abdullah Öcalan tarafından 27 Kasım 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruldu.

PKK ne demek?

PKK'nın açılımı Kürdistan İşçi Partisi... Kürtçe ismi Partiya Karkerên Kurdistanê.

Abdullah Öcalan kimdir?

Örgütü kuran Abdullah Öcalan, 1949 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara (Ömerli) Köyü'nde doğdu. Ankara'da Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde okudu. Bir dönem Diyarbakır'da kadastro memurluğu yaptı.

1971'e Ankara'ya gidip Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydoldu. Sol hareketlerden etkilinde ve 1972'de kısa süreli olarak hapse girdi.

PKK nasıl kuruldu?

PKK yani Türkçe açılımıyla Kürdistan İşçi Partisi, 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde kuruldu. Öcalan, grubun lideri olarak seçildi. Örgütün ilk dönemlerinde suikast eylemleri önemli yer tuttu. Sonraki süreçte ise bebekleri bile katleden kanlı bir örgüte dönüştü.

Abdullah Öcalan'ın eşi Kesire Öcalan'a ne oldu?

Kesire Yıldırım, Yüksek öğrenimi için Elazığ'dan Ankara'ya gittiğinde Abdullah Öcalan ile tanıştı. Öcalan ile Kesire Öcalan Ankara'da evlendi. Abdullah Öcalan'ın bilinen ilk ve son evliliği budur. Öcalan'ın çocuğu olmadı. İlerleyen yıllarda örgütten ayrılan Kesire Öcalan, sonraki dönemlerde kamuoyunun önüne çıkmadı. Abdullah Öcalan örgüt içinde PKK'ya katılan kadınlardan kendine kurduğu haremle yaşadı.

Bekaa vadisinden kaçış

1970'lerin sonu ve 1980'lerin ilk döneminde Öcalan'ın örgüt içindeki pozisyonu tartışılmaz bir konuma geldi. 1979'da kaçak yollarla Suriye'ye gitti. Filistinli örgütlerin de yardımıyla, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde PKK'lilerin eğitimi için bir kamp kuruldu. Abdullah Öcalan en kanlı eylemlerini bu vadide planlayıp uyguladı. Bebek katili ismini de burada aldı.

1998 yılında Türkiye, uzun yıllar Suriye'de yaşayan Öcalan'ın sınır dışı edilmesi için Şam yönetimi üzerindeki baskısını artırdı. Öcalan bunun üzerinde 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edildi.

Abdullah Öcalan nerede nasıl yakalandı?

Yunanistan, Rusya, İtalya ve Tacikistan gibi ülkelere gitti. Çeşitli ülkelerle ilgili sığınma çabaları sonuçsuz kaldı. Ankara ise hiçbir ülkenin Öcalan'ın sığınma başvurusunu kabul etmemesi için yoğun diplomatik çalışma yürütüyordu.

Öcalan, 15 Şubat 1999'da Kenya'daki Nairobi Havalimanı'nda gizli bir operasyonla yakalanarak uçakla Türkiye'ye getirildi.

Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına 31 Mayıs 1999'da İmralı Adası'nda başlandı. Öcalan, duruşmalara kurşun geçirmez bir cam kafesten katıldı. İlk duruşmada, salonda çatışmalarda hayatını kaybeden asker ve polis aileleri de vardı. Öcalan, onlardan özür diledi, "imkan verilirse Kürt sorununun çözümü için çalışmaya hazır olduğunu" söyledi. Bu söylemler hem ulusal hem de uluslararası medyada, "Öcalan'ın hayatta kalmak için bunları dile getirdiği" şeklinde yorumlandı.

İdam cezası verildi ama asılmadı

Dokuz duruşmanın ardından mahkeme heyeti oy birliğiyle, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan Öcalan'ın idamına karar verdi. Yargıtay 9. Dairesi de kararı onadı. Öcalan 2002'de, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'de idam cezasının kaldırılması nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Öcalan'ın tutuklanmasından sonra PKK içinde krizler yaşandı ama örgüt beklendiği gibi dağılmadı ve bugüne kadar gelindi. 2015 yılında ilk çözüm süreci kötü bir şekilde sonlanırken, 2024 yılında başlatılan ikinci çözüm sürecinde PKK terör örgütü kendini feshetme kararı aldı ve silah bıraktığını duyurdu.