PKK, Kürt Halkı İçin Tehdit mi?

Apo PKK’ya ‘kendini feshederek silahları bırak’ çağrısı, barış için atılmış tarihi bir adımdır. Bu sadece bir çağrı, ilk adım olmanın ötesinde PKK’nın kuruluşuna ilişkin durum tespitidir. Örgütün; Kürt kimliğini inkâr ve sınırlı özgürlüklere isyan etmesi, yasaklara baş kaldırı olarak doğması fakat bu tarihsel misyonunu tamamlaması, son kullanma tarihinin sona ermesi bu tespitleride Apo’nun yapıyor olması en az çağrı kadar anlamlıdır.

Değişen talepler, PKK’nın varlığını lav etmiştir.

PKK artık Kürt halkının haklarına hizmet etmiyor.

Çünkü PKK 1980’li yıllarda Türkiye’nin inkâr ve asimilasyon politikaları sonucu ortaya çıkmıştı.

O yıllarda ülke sınırları içerisinde farklı etnik, dini ve kültürel özelliklere sahip guruplar ve Kürt halkı bir arada yaşamaktadır. Değişen taleplerle bu guruplar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden farklı isteklerde bulunmuşlarsa da Kürtler bu noktada kimi zaman isyankâr, bölücü, terör örgütleriyle iş birliği içerisinde yer alan bir unsur olarak devletin karşısına çıkmıştır.

Kürt halkı kendilerini daha çok siyasi önderleri aracılığıyla ifade etmenin, öz yönetim ve özerklik isteklerini dillendirmenin ve temel hak ve hürriyetler bağlamında değişen taleplerin gerçekleşmesi yönünde gayet ayrıksı davranmışlardır.

Asi ve başkaldıran Kürt halkının yanın da diğer taraftan muhafazakâr bir tutum takınan Kürt halkı; demokratik muhafazakâr görüş belirten sağ partilere yakın durmaktan çekinmemiştir.

1990’lı yıllarla birlikte siyasi örgütlenmeler içerisinde farklı bir noktaya taşınan Kürt hareketleri siyasi noktaya doğru iz sürmüştür.

Kürt hareketi; siyasal, yapısal, işlevsel, düşünsel ve yasal basamaklar temelinde değerlendirilmiştir. Kürt siyasi hareketi Kürt meselesi önemli ölçüde değişime uğramıştır. Kürt Halkı artık siyaset sahnesinde de varlığını göstermiştir.

Meclis çatısı altında da varlar. Yerel yönetimlerde rol oynuyorlar. O nedenle silahları bırakıp demokratik ortamda hak arayışları doğru olandır. Silahla ilerlemeye çalışmak Kürt Halkının demokratik siyasette güçlenmesine izin vermemek anlamına gelir. Kürt Halkına en büyük zararı Kürt hareketi için yola çıktığı iddiasında bulunan PKK vermiştir. PKK Kürt Halkının sorununu çözmeye değil, var olan sorundan kendini beslemeye, palazlandırmaya çalışan bir yapıdır.

Apo’nun yapmış olduğu çağrıya PKK Komitesi bu çağrının gereğini yerine getireceklerini söylediler. Bunun yanı sırada silah bırakma sürecini şartlara bağlayan örgüt ateşkes ilan etti. Fakat PKK, silah bırakma şartını koşullara bağlıyor, Süreci kendi lehine şekillendirme çabası içinde hareket ediyor. PKK barış sürecini başlatmaktan ziyade, uluslararası kamuoyunda zaman kazanmanın peşinde. PKK son çırpınışlarıyla varlığını korumanın peşinde.

Apo’nun çağrısı, örgütün varlığının son bulması için yapılan bir çağrıdır. PKK ise silah bırakmayı geciktirecek formüller üretiyor varlığı sona ermesin diye. PKK kendilerine herhangi bir saldırı olmadığı sürece eylem yapmayacaklarını açıkladı.

PKK iç dinamikleri ve bölgesel güçlerden almış olduğu yetkiler taşeron yapıyı şekillendiriyor. O nedenle Apo’nun çağrısına PKK şart koşarak karşılık veriyor. Silahtan vazgeçememesi, Barışı zamana yayması, Varlığını bölgesel güçlerin aparatı olarak sürdürme çabası bundandır.

PKK can çekişiyor çünkü barış kapıda… PKK Ya bırakacak silahı, Ya da bıraktırılacak, Ya da silahlarla birlikte gömülecek!