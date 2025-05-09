DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir" açıklamasının ardından eli kanlı terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu. Kongrede alınan kararların yakın zamanda paylaşılacağı aktarıldı.

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Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı fesih çağrısı üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

DEM PARTİ DAKİKALAR ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada PKK'nın kongreyi topladıklarını topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, yaptığı açıklamada "Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının artık yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan duyurmuştu

"Tarihi kararı ciddiyetle bekliyoruz"

Parti genel merkezinde gündeme ilişkin konularda değerlendirme yapan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığına ilişkin haberlere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’den açıklama gelmişti, hemen bir ateşkes açıklaması yapmışlardı. Sizlerle buluştuk ve ‘Biz bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz’ dedik. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluklar düşüyor, herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı demiştik. Bugün yine bunu söylüyoruz. Ancak bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin “siyasete büyük görevler düşeceğine” ilişkin açıklaması, biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız."

Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi

Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'e suist girişimi iddialarıyla ilgili olarak "Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder'in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede" dedi.

İddia ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından ortaya atılmıştı. Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'i olası suikast girişimine karşı uyardığını söylemişti.

Pervin Buldan İtalya'da kaza geçirdi

Doğan, Pervin Buldan'ın İtalya'da trafik kazası geçirdiğini ancak ciddi bir durumun söz konusu olmadığını bildirerek şunları söyledi:

"Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar."