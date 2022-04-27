PKK kampında silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İBB binasında yakalandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK kamplarından birinde silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran isimli şahsın 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ele geçirdiği deliller üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Örgüt mensubu şahıs, İBB'ye ait çalıştığı binada gözaltına alındı. İBB çalışanı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.