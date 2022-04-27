PKK kampında silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İBB binasında yakalandı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK kamplarından birinde silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran isimli şahsın 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ele geçirdiği deliller üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alındı
Örgüt mensubu şahıs, İBB'ye ait çalıştığı binada gözaltına alındı. İBB çalışanı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce personelin 'terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine' özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB'deki terör iltisaklı çalışanlarla ilgili açıklaması üzerine, "Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir" çağrısında bulunmuştu.