PKK Gaziantep'te boş araziyi bombaladı! Levent Gültekin'in 'çok sayıda şehit ve yaralı var' tweeti olay oldu
Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. TSK unsurlarınca ateş altına alınan bazı terör hedeflerinden dumanlar yükseldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" bilgisi verdi. Gazeteci Levent Gültekin, saldırı duyulmadan hemen önce attığı Tweette, "sınır karakoluna roket atıldı çok sayıda yaralı ve şehit olduğunu duydum" paylaşımı yaptı. Sonra da bunu düzeltmedi.
Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Levent Gültekin, saldırının ilk dakikalarında "çok sayıda yaralı ve şehit olduğu duyumu aldım" paylaşımı yaptı. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da bu iddiasını yalanlayıp özür dilemedi.
Terör örgütü kontrolündeki bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Cezalandırma atışları yapıldı
Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.