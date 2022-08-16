PKK Gaziantep'te boş araziyi bombaladı! Levent Gültekin'in 'çok sayıda şehit ve yaralı var' tweeti olay oldu

Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Levent Gültekin, saldırının ilk dakikalarında "çok sayıda yaralı ve şehit olduğu duyumu aldım" paylaşımı yaptı. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da bu iddiasını yalanlayıp özür dilemedi.