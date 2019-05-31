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PKK adına komite kuran terörist yakalandı

PKK adına komite kuran terörist yakalandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçcesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 'Adil Xoca' kod adlı PKK'lı terörist B.A., yakalandı. Örgüt adına komite kurup yönettiği, örgüte eleman temin ettiği belirlenen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla 'Adil Xoca' kod adlı B.A. isimli PKK'lı teröristin kentte olduğu belirlendi. Sur ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

​"Daha önce terör dosyalarında adı geçen, ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği, medrese eğitimi almasından dolayı terör örgütü adına komite kurarak bu komiteye önderlik ettiği, Kobani ve Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği tespit edilen 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır Sur ilçesinde belirlenen adreste Sur ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonda, 'Adil Xoca kod adlı B.A. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştır."

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