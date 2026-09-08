Piyasaların gözü Ankara'da! TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomideki enflasyon görünümü, likidite adımları ve piyasa beklentileri doğrultusunda Eylül ayı faiz kararını belirlemek üzere toplanıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek olan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin yeni kararını kamuoyuyla paylaşacak. Piyasa uzmanları ve analistler, karar öncesi faiz oranlarına yönelik beklenti anketlerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Peki, TCMB Eylül faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 TCMB Eylül ayı PPK toplantı takvimi ve tüm detaylar…

TCMB EYLÜL 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından önceden ilan edilen 2026 yılı takvimine göre Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurul toplantısının ardından merakla beklenen Eylül ayı politika faizi kararı, aynı gün saat 14.00’te TCMB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden eş zamanlı olarak yazılı bir metinle açıklanacak.

PİYASALARIN EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Finansal piyasalar ve ekonomi analistleri, Eylül ayı PPK toplantısında açıklanacak karara kilitlenmiş durumda. Karar metninde yer alacak sıkılaşma ve dezenflasyon vurguları döviz kurları, altın fiyatları ve borsa endeksleri üzerinde doğrudan etkili olacak. Ekonomistlerin beklenti anketlerinde, Merkez Bankası'nın enflasyon patikası ve küresel merkez bankalarının (Fed ve ECB) adımlarını dikkate alarak politika faizini sabit tutacağı veya sembolik indirim/artırım adımlarını değerlendireceği öngörülüyor.

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB’nin Yıllık Toplantı Takvimi çerçevesinde Eylül ayının ardından Para Politikası Kurulu bir sonraki faiz kararını 22 Ekim 2026 tarihinde açıklayacak. Yılın son çeyreğindeki faiz patikasına ilişkin ilk sinyaller ise 17 Eylül’de duyurulacak karar metnindeki enflasyon ve sıkı para politikası mesajlarıyla şekillenecek.