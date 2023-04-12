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Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu, Euro 21 liranın üzerinde deyrediyor

Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu, Euro 21 liranın üzerinde deyrediyor

Dolar ve euro fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından araştırılıyor.12 Nisan 2023 dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum nedir?

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Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolarda yükseliş devam ediyor. Euro'da da durum aynı... Euro 21 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,30 liradan alınan dolar 19,3020 liradan, 21,1060 liradan alınan euro ise 21,1080 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,28 liradan, euro ise 21,04 liradan satılmıştı.

Enflasyon rakamları bekleniyor

Piyasalar ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD’de tüketici enflasyonunun mart ayında yıllık bazda yüzde 6 seviyesinden yüzde 5.2’ye gerilemesi bekleniyor. 

Kritik enflasyon verisi para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkileyecek. 

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