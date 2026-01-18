Piyasalarda altın uçuşa geçti! 18 Ocak güncel rakamlar açıklandı

Altın fiyatları küresel belirsizlerin etkisiyle yükselişini sürdürürken, yarırımcılar yeni haftaya hareketli bir piyasayla giriyor. Kritik seviyelere yaklaşan ons ve gram altının, önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konu oldu. 18 Ocak 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altının güncel alış-satış fiyatları merakla takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...