BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38

Piyasalarda altın uçuşa geçti! 18 Ocak güncel rakamlar açıklandı

|
Küresel piyasalarda Fed'in bağımsızlığına dair endişeler, jeopolitik gelişmeler ve ABD enflasyon verileri altın fiyatlarını hareketlendirdi. Haftayı yükselişle kapatan ons altının ardından 18 Ocak 2026 Pazar günü gramdan Cumhuriyet altınına kadar tüm fiyatlar yatırımcıların yakın takibine girdi. İşte 18 Ocak 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altının güncel alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları küresel belirsizlerin etkisiyle yükselişini sürdürürken, yarırımcılar yeni haftaya hareketli bir piyasayla giriyor. Kritik seviyelere yaklaşan ons ve gram altının, önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konu oldu. 18 Ocak 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altının güncel alış-satış fiyatları merakla takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.374,59

Satış: 6.375,38

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.594,84

Satış: 4.597,34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.199,34

Satış: 10.423,75

