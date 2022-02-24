Piyasalara Rusya şoku! Altın hızla yükseliyor, dolar 14 TL'yi aştı

Dünya güne Rusya'nın Donbas'a askeri harekat haberi ile başladı. Bölgede yaşanan çatışmaların ardından ons altın ve petrolde sert yükseliş görüldü. Rus rublesi de tarihin en düşük seviyesinde. Öte yandan Dolar 14 Euro 16 TL'yi aştı

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Altın hızla yükselişini sürdürürken dolar ve Euro da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Altında 1.5 yıl sonra ilk

Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 865 liranın üzerini gördü.

Petrol 100 doları aştı

Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine yükseldi.

Dolarda son durum

Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.50'nin üzerinde güne merhaba dedi. Şu sıralar Dolar 14TL Euro da 16 TL'yi aştı.

Rus rublesi tarihin en düşük seviyesinde

Rus Rublesi, ABD doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi.