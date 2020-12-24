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HABER /  EKONOMİ

Piyasalar Merkez Bankası Para Politikası toplantısına kitlendi

Dolar/TL hafta genelinde olduğu gibi 7,65 civarında dengelenirken euro/TL ise 9,33-9,34 aralığında değerleniyor.

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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken döviz kurlarında hafta boyu seyreden yatay seyir sürüyor. Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor. 

Genel beklenti 100-150 baz puanlık bir artış olması yönünde ancak BDDK’nın taksit sınırlaması, dolar kurundaki gerilemenin de Para Politikası Kurulu tarafından dikkate alınabileceği ve artışın daha sınırlı kalabileceği yönünde de tahminler yapılıyor.

Beklentinin gerekçesi ise 3 Aralık tarihinde açıklanan yüzde 2.3’lük kasım ayı enflasyonu. 

Toplantı öncesi dolar kuru ise 7,64 seviyesinde seyrediyor.

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