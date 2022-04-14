BIST 2.460
DOLAR 14,60
EURO 15,97
ALTIN 926,22
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Piyasalar faiz kararına odaklandı! Ekonomistlerin beklentisi ne?

Piyasalar faiz kararına odaklandı! Ekonomistlerin beklentisi ne?

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Mart ayında faizler sabit tutulmuştu
Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Merkez Bankası'nın son toplantısında hangi kararlar alınmıştı?
Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den müjde! Uzun süredir bekleniyordu bugün başlıyor İstanbul, İzmir, Antalya...
Foto Galeri Meteoroloji'den müjde! Uzun süredir bekleniyordu bugün başlıyor İstanbul, İzmir, Antalya... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı
Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı
Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti boğularak öldürüldü
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti boğularak öldürüldü
İdris Naim Şahin’den yeni parti kurma hazırlığı
İdris Naim Şahin’den yeni parti kurma hazırlığı
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O belgeleri büyükelçiye götürdünüz
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O belgeleri büyükelçiye götürdünüz
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya yaptırım kararı
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya yaptırım kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım paketine onay
AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım paketine onay