Piyasa alt üst oldu! İkinci eli sıfırından daha pahalı olan araçlara bakın

Koronavirüs salgını sonrası otomobil üretimde yavaşlama, ÖTV zamları derken, ikinci el otomobil piyasasında suni fiyat artışları her geçen gün devam ediyor. Piyasada sıfır araç bulunmaması da fiyatları doğrudan etkiliyor. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin ikinci el fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında şaşırtan fiyat farkları.