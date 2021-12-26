Pittbul saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'nin işinden olan babasına Demet Akalın'dan yardım eli
GAZİANTEP'te pittbul saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin ateş pittbul köpeklerinin sahibi olan patronu tarafından işten çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş müjdesi verdiği baba Ateş'e bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.
GAZİANTEP'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve yaralanan 4 yaşınaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, pitbull köpeklerinin sahibi olan patronu tarafından işten kovulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş müjdesi verdiği baba Ateş'e bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, 'En güzel yerden ev tutsun, bir yıllık kirasını ben öderim' dedi.
Evladını Pittbul parçaladı, köpeğin sahibi işten çıkardı: İşimden oldum, evimden oldum
Gaziantep’te pitbull saldırısı sonrasında ağır yaralanan minik Asiye Ateş’in babası işten kovulmuştu. Acılı baba yaşanan üzücü olay sonrası ''Bunu yapan zaten patronlarımın köpeğidir. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yoktur. İşimden oldum, evimden oldum. Psikolojik ve vücut olarak çökmüş durumdayım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Eşim benden daha kötü durumda. Asiye büyük bir uğraş sonucu tıbben dünyaya yeniden geldi. Eşim de bundan sonra çocuğunun olma ihtimali düşük. Kızımdan ve eşimden başka kimsem yoktur.'' açıklamasında bulunmuştu.
Erdoğan müjdeli haberi vermişti
Sevk edildiği Antalya Akdeniz Hastanesinde minik Asiye'nin acılı babasına Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi vermişti. Erdoğan görüşmesinde, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum, konuşuyor mu? Anne nerde? Ben Ömer beyle devamlı irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin İnşallah. O konuda da gerek Vali bey, gerekse Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum, namazlarımda da dua edeceğim" demişti.
"Asiye'nin babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz"
Erdoğan "Biz babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, onu da çok ideal bir yere sevk edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.