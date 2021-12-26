Pittbul saldırısı sonrası tedavisi süren Asiye'nin işinden olan babasına Demet Akalın'dan yardım eli

"Asiye'nin babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz"

Erdoğan "Biz babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, onu da çok ideal bir yere sevk edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.