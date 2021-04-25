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'Pişmanım' deyip Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya anlattı: Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak

'Pişmanım' deyip Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya anlattı: Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak

KONUŞANLAR programıyla büyük bir takipçi kitlesine kavuşan komedyen Hasan Can Kaya hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

'Pişmanım' deyip Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya anlattı: Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak

YouTube'da Konuşanlar programıyla sürekli trendlerde yer alan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Konuşanlar'ı Exxen'e taşımıştı. Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan programda yoksulluktan ‘sınıf atlama’ya uzanan başarı hikâyesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi.

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'Pişmanım' deyip Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya anlattı: Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası” filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, “Kıvanç’ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalışanlar oldu” dedi.

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'Pişmanım' deyip Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya anlattı: Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak

Ünlü olmadan önce yaptığı işleri anlatan Kaya "Benimki bir peri masalı değildi. Çok uzun yıllar kamera arkasında çalıştım. Daha sonra senaristlik yaptım piyasada. Leman Kültür Sanat Beşiktaş'ta stand-up gösterileri yapıyordum." diye konuştu.

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'Pişmanım' deyip Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya anlattı: Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak

İlk gösterini anlatan Kaya "Onun müdavimleri vardı. Çok az başladık. 3-4 kişi... Sonra o 40-50'ye çıktı. Orada büyük özgüven yaptım. Sıfırdan no name paylaşıp öyle bir kitle edinmek çok zordur." ifadelerini kullandı.

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