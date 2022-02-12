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Pişkince Marmaray'da sigara içti! Güvenlik gelince büyük şok yaşadı: Hazin sonu Twitter'da olay oldu

Marmaray'da sigara içtiği anlar videoya alınan adam sosyal medyada ilgi gördü.

Marmaray'da sigara içen adamın videosu, sosyal medyada olay oldu. "Marmaray istasyonunda sigara içen abimizin hazin sonu" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Marmaray treninin içinde sigara içerek kendisini çeken telefon kamerasına ağzındaki sigarayla poz veren adam, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarlamasıyla büyük bir şok yaşadı.

Kendisini uyaran güvenlilik görevlilerine elindeki sigarayla "sigara içiyorum" diye yanıt veren adam, güvenlik görevlilerinin "gel dışarı, gel dışarıda iç, hadi" sözlerine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, adama karşı bir hamlede bulunarak adamın kolundan tutup kaldırarak hızlıca trenin dışarısına çıkardı. Sigara içen şahsın yanında oturarak o anları videoya alan maskeli şahıs ise, yaşanan bu olayları maskesine rağmen belli olan tebessümle kaydetmeye devam etti.

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