'Pis kan ve lağım suyu içirdiler' deyip Süleyman Tezcan açıkladı: Yağmur Sarnıç satanist tarikattan...
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki dava sürerken Modacı Süleyman Tezcan'ın Sarnıç hakkında ortaya attığı iddialar kan dondurdu.
Yağmur Sarnıç'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sonrası Sarnıç ve kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında dava açılmıştı.
Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi.
Savcılığa başvuran Tezcan "Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar" dedi.
"Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar" diyen Tezcan "Pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.