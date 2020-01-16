Pınar Tevetoğlu'nun hamileliğiyle ilgili şok eden iddia Tarkan açıklama yapmadı
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun ikinici kez anne ve baba olacakları hatta bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ikilinin Ali Tarkan isimlerini koyacakları konuşulmuştu. Şok eden iddiayı se Onur Akay duyurdu.
Megastar Tarkan, 2016 yılında hayatını kendisine hayran olan Pınar Dilek ile birleştirmiş, ikili 2018 yılında ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kızları Liya'nın ardından geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini bekledikleri söylenen çift için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Eşinin ilk hamilelik haberini sosyal medya hesabı Instagram'dan viral olan bir video ile duyuran Tarkan'ın ikinci çocuğunun olacağı haberleri de kısa bir süre önce hızla yayılmıştı.
Hatta Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun ikinci çocuklarının cinsiyetinin belli olduğu, ikilinin erkek olacak olan bebeklerine Ali Tarkan adını verecekleri iddia edilmişti.
Ancak Onur Akay'dan bomba bir iddia geldi! Akay yazısında Tarkan'ın eşinin hamile olup olmadığına dair şunları yazdı: