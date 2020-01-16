Pınar Tevetoğlu'nun hamileliğiyle ilgili şok eden iddia Tarkan açıklama yapmadı

Megastar Tarkan, 2016 yılında hayatını kendisine hayran olan Pınar Dilek ile birleştirmiş, ikili 2018 yılında ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kızları Liya'nın ardından geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini bekledikleri söylenen çift için bomba bir iddia ortaya atıldı.